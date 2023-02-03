ISW про наказ захопити Донбас до березня: Путін знову переоцінює можливості армії РФ

Президент Росії Володимир Путін, можливо, знову переоцінив можливості російської армії, наказавши захопити території Донецької та Луганської областей до березня, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«ISW не виявив ніяких доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, щоб перемогти українські сили на сході України і захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області (понад 42 відсотки загальної території Донецької області) до березня, як, за повідомленнями, наказав Путін», – йдеться в повідомленні.

«Раніше ISW прогнозував, що великий російський наступ до квітня 2023 року, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж досягти значних оперативних результатів. Кульмінація російських сил може створити сприятливі умови для того, щоб українські сили використали їх у власному контрнаступі наприкінці весни чи влітку 2023 року після залучення поставок західних танків», – додали аналітики.

Напередодні про те, що президент Росії Володимир Путін наказав захопити території Донецької та Луганської областей до березня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

Про це він розповів виданню Kyiv Post, цитує пресслужба ГУР. За словами Черняка, є ознаки підготовки Росії до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей», – заявив Черняк.

Крім того, представник розвідки зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів і не має достатніх сил, щоби почати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

«Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати», – додав він.

Донецька та Луганська область залишаються серед районів найбільш запеклого протистояння. Генеральний штаб ЗСУ вранці 3 лютого повідомив, що напередодні Сили оборони відбили російський наступ біля 10 населених пунктів на Донбасі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни.

Генштаб ЗСУ – що армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.