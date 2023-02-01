Армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу – Генштаб ЗСУ

Генштаб Збройних сил України озвучив ситуацію на фронті станом на вечір 1 лютого.
«Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – йдеться в повідомленні Генштабу.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління військ РФ.
Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни неможливо. Російська сторона про втрати не повідомляє.
Триває триста сорок третя доба російського широкомасштабного вторгнення.
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