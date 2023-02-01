Армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу – Генштаб ЗСУ

Генштаб Збройних сил України озвучив ситуацію на фронті станом на вечір 1 лютого.

«Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління військ РФ.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни неможливо. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває триста сорок третя доба російського широкомасштабного вторгнення.