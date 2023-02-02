Путін наказав взяти Донбас до березня: яким буде новий удар Росії?

- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що російський президент Путін наказав до березня окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.
- За його словами, після невдалої спроби захопити Київ тепер Росія хоче захопити весь Донбас, утримати Крим і сухопутний коридор до нього через південь України.
- Також Черняк додав, що не вірить у нове вторгнення Росії з Білорусі: «Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення».
- Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив, що окупанти можуть розпочати великий наступ 24-го лютого на сході чи півдні України – для цього вони готують угруповання у 500 тисяч солдатів.
- «Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше», – пояснив міністр оборони України.
- Американський Інститут вивчення війни також повідомив, що армія Росії, можливо, створює умови для сковування Сил оборони України на північному сході країни – для цього на кордоні постійно відбуватимуться провокації. Таким чином, ЗСУ не зможуть відтягнути звідти війська – щоб відбити атаку окупантів на Донбасі та в Запорізькій області.
Яким може бути новий наступ Росії на півдні та сході України?
Наскільки нинішнє озброєння ЗСУ допоможе стримати тиск півмільйонного угруповання окупантів?
І чи стане ця атака Росії вирішальною у війні?
Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: