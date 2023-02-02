Путін наказав взяти Донбас до березня: яким буде новий удар Росії?

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що російський президент Путін наказав до березня окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.

За його словами, після невдалої спроби захопити Київ тепер Росія хоче захопити весь Донбас, утримати Крим і сухопутний коридор до нього через південь України.

Також Черняк додав, що не вірить у нове вторгнення Росії з Білорусі: «Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення».

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив, що окупанти можуть розпочати великий наступ 24-го лютого на сході чи півдні України – для цього вони готують угруповання у 500 тисяч солдатів.

«Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше», – пояснив міністр оборони України.

Американський Інститут вивчення війни також повідомив, що армія Росії, можливо, створює умови для сковування Сил оборони України на північному сході країни – для цього на кордоні постійно відбуватимуться провокації. Таким чином, ЗСУ не зможуть відтягнути звідти війська – щоб відбити атаку окупантів на Донбасі та в Запорізькій області.

Яким може бути новий наступ Росії на півдні та сході України?

Наскільки нинішнє озброєння ЗСУ допоможе стримати тиск півмільйонного угруповання окупантів?

І чи стане ця атака Росії вирішальною у війні?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: