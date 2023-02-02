Путін наказав захопити Донбас до березня – розвідка

Президент Росії Володимир Путін наказав захопити території Донецької та Луганської областей до березня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

Про це він розповів виданню Kyiv Post, цитує пресслужба ГУР. За словами Черняка, є ознаки підготовки Росії до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей», – заявив Черняк.

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Крім того, представник розвідки зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів і не має достатніх сил, аби почати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

«Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати», – додав він.

Донецька та Луганська область залишаються серед районів найбільш запеклого протистояння. Генеральний штаб вранці 2 лютого повідомив, що напередодні Сили оборони відбили російський наступ біля 14 населених пунктів на Донбасі.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни. Генштаб ЗСУ – що армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.