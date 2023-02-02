Влада повідомляє про повторний удар по Краматорську

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомляє про новий удар по місту.



«Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях!», – написав Гончаренко у фейсбуці.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що внаслідок цієї атаки є поранені.

«Краматорськ знову здригнувся від вибухів – росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову – по центру міста, по житловій забудові. За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних», – написав він у телеграмі.

Ввечері 1 лютого російські війська завдали удару по центру Краматорська, поціливши у житловий будинок. Внаслідок цієї атаки загинули три людини, 21 людина травмована. За даними поліції Донецької області, російські війська вдарили по будинку ракетою «Іскандер-К».

Війська РФ регулярно атакують Краматорськ.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.