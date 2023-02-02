Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до 3 – ДСНС

З-під завалів будинку в Краматорську витягли трьох людей, під завалами можуть перебувати ще до 10 – про це кореспонденту Радіо Свобода повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій вночі проти 2 лютого.

Як згодом повідомила ДСНС, ракетний удар зруйнував з четвертого по перший поверхи чотириповерхового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.

«Станом на 01:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 21 особу (з них 8 осіб госпіталізовано). Загоряння автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву ДСНС», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції Донецької області, російські війська вдарили по будинку ракетою «Іскандер-К».

Війська РФ регулярно атакують Краматорськ.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.