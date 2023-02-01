У Краматорську внаслідок ракетного обстрілу загинули щонайменше двоє людей, поранені семеро

Щонайменше двоє людей загинули і семеро поранені ввечері 1 лютого після того, як російські війська обстріляли місто Краматорськ на Донеччині.

«Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби - розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди.», – повідомив у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що російські військові обстріляли мирних жителів, додавши «Росія – терористична держава».

Журналісти Радіо Свобода потрапили на місце трагедії, де триває рятувальна операція.

Війська РФ регулярно атакують Краматорськ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.