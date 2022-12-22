Росія обстріляла міста на Донеччині: постраждали «виключно цивільні й цивільна інфраструктура»

Російські військові 22 грудня обстріляли цивільні об’єкти в Часовому Яру, Краматорську і Курахові на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Ворог обстріляв Часів Яр, Краматорськ та Курахове. Всюди постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура. У Часовому Яру одна людина загинула, двоє – поранені, пошкоджено будинки – всього по місту прилетіло близько 15 снарядів. У Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл – без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового ще встановлюємо», – написав Кириленко у телеграмі.

За даними Донецької ОВА, від 24 лютого загинули понад 1200 цивільних жителів Донеччини, поранені – більш ніж 2700. Наразі невідома точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.