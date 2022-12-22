Часів Яр на Донеччині потрапив під обстріл з російських РСЗВ: одна людина загинула і двоє поранені

Російські війська у четвер обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області з реактивних систем залпового вогню, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«Загинула одна людина, ще двоє – поранені. Пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби», – повідомив Тимошенко.

Вранці голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що за 21 грудня через обстріли російських військ у регіоні були поранені троє мирних жителів – двоє у Торецьку та один – у Бахмуті.

За даними Донецької ОВА, із 24 лютого загинули понад 1200 мирних жителів Донеччини, поранені ще більш ніж 2700. Наразі невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.