Троє цивільних поранені через російські обстріли на Донеччині – ОВА

За добу через обстріли російськими військами на Донеччині поранено троє цивільних, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 21 грудня росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 у Бахмуті», – зазначив він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.