Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Троє цивільних поранені через російські обстріли на Донеччині – ОВА

Поранень зазнали люди у Торецьку та Бахмуті (фото ілюстративне)

За добу через обстріли російськими військами на Донеччині поранено троє цивільних, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 21 грудня росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 у Бахмуті», – зазначив він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG