Через російські обстріли на Донеччині за добу загинули дві людини, восьмеро поранені – ОВА

Минулої доби в результаті російських обстрілів населених пунктів Донецької області загинули дві людини і ще восьмеро були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 20 грудня росіяни вбили двох мирних мешканців Донбасу: у Вугледарі та Торському. Крім того, у Святогірську правоохоронці виявили тіла двох цивільних, убитих під час окупації. Ще 8 людей в області отримали поранення», – написав Кириленко у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.