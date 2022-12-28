Жителя Краматорська засудили до 11 років тюрми за передачу даних представниці «ДНР»

Суд виніс вирок у справі інформатора російських військ, якого затримали в березні – про це 28 грудня повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними СБУ, після початку повномасштабного російського вторгнення засуджений збирав дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів у прифронтовій зоні Донецької області, а також про фортифікаційні споруди в районі Краматорська.

«Встановлено, що злочинцем є місцевий житель, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Для отримання інформації військового характеру на чоловіка вийшла його однокласниця, яка входить до складу одного з терористичних угруповань «ДНР» і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, отримані дані російські війська планували використати для ракетних ударів по Краматорську.

Під час обшуку в чоловіка виявили мобільні телефони з перепискою із представницею «ДНР». Суд визнав його винним в участі в терористичній організації.

Краматорськ на Донеччині регулярно зазнає російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.