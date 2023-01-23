Війська РФ завдали удару по Краматорську – влада

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

«Ракетний удар по Краматорську. З'ясовуємо наслідки», – написав він у фейбсуці.

Війська РФ регулярно атакують Краматорськ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.