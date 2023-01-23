За добу на Донеччині через російські обстріли поранені четверо цивільних – влада

За добу на Донеччині через обстріли російськими військами поранень зазнали четверо цивільних, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 22 січня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці», – повідомив Кириленко.

Він зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули понад 1300 цивільних, ще більш ніж 2800 були поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.