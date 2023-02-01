«Знайдемо та покараємо винних» – Зеленський про обстріл Краматорська

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам і близьким загиблих унаслідок ракетного обстрілу, якого російські військові завдали пізно ввечері 1 лютого в Краматорську на Донеччині.

«Усіх винних обов’язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують», – написав глава держави.

За його словами, під завалами житлового будинку в центрі Краматорська все ще перебувають люди. Наразі відомо про двох загиблих і вісьмох поранених (у перших повідомленнях ішлося про сімох).

«На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали», – вказує президент.

Журналісти Радіо Свобода потрапили на місце трагедії, де триває рятувальна операція.

Війська РФ регулярно атакують Краматорськ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.