Залужний і Єрмак обговорили можливі подальші дії Росії із Салліваном і Міллі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провели чергову розмову з радником президенту Сполучених Штатів із національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Про це повідомляє Офіс президента 2 лютого.

Єрмак і Залужний розповіли американським посадовцям про актуальну ситуацію на фронті, зокрема, на Донеччині та на півдні України.

«Крім того, відбувся обмін думками щодо можливих дій ворога у найближчій перспективі», – додають у ОП.

Читайте також: Пентагон сумнівається, що Україна зможе звільнити Крим найближчим часом – Politico

За повідомленням, Єрмак під час розмови запевнив, що президент Володимир Зеленський і «вся владна команда налаштовані всебічно сприяти очищенню органів влади від корупційних ризиків».

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни. Генштаб ЗСУ – що армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.