Пентагон сумнівається, що Україна зможе звільнити Крим найближчим часом – Politico

Українські війська навряд чи зможуть звільнити Крим від російських сил «у найближчому майбутньому» – про це, за даними американського видання Politico, представники Міністерства оборони Сполучених Штатів розповіли членам Палати представників.

Як повідомляє видання з посиланням на анонімних співрозмовників, четверо високопосадовців Міноборони провели брифінг для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників.

Журналісти зазначають, що неясно, як само аргументована оцінка, яка «напевно засмутить лідерів у Києві, які вважають звільнення півострова однією з основних своїх цілей».

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«Але чітким свідченням, переданим трьома людьми, які безпосередньо знайомі зі змістом брифінгу в четвер, було те, що Пентагон не вірить, що Україна має – або скоро матиме – здатність витіснити російські війська з півострова, який Москва захопила майже десять років тому. Четверта людина сказала, що брифінг був більш неоднозначним, але суть у тому, що перемога України в наступі з повернення незаконно анексованої території не є гарантованою», – йдеться в матеріалі.

Серед учасників брифінгу була заступниця помічника міністра оборони з питань України, Росії та Євразії Лора Купер, а також директор з операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Речниця Пентагону Сабріна Сінґх відмовилася коментувати зміст закритого брифінгу.

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«Щодо спроможності України битися і звільняти суверенну територію, їхня надзвичайна успішність у протидії російській агресії та тривала здатність адаптуватися на полі бої говорять самі за себе», – додала вона.

Члени Комітету з питань збройних сил відмовилися від коментарів.

Українська влада неодноразово заявляла про важливість деокупації Криму. Зокрема, президент Володимир Зеленський на з’їзді Всесвітнього економічного форуму в Давосі наголосив, що Україна має на меті звільнити всі свої території включно з півостровом.