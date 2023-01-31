Київ розкритикував заяву президента Хорватії про те, що «Крим більше ніколи не буде Україною»

Міністерство закордонних справ України 31 січня розкритикувало президента Хорватії Зорана Мілановича за заяву про те, що Крим ніколи не повернеться під контроль України, назвавши його коментар «неприйнятним».

«Президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною. Він також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю. Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Україна вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, «який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України».

«Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії», – додав Ніколенко.

Напередодні президент Хорватії розкритикував західні країни за постачання Україні танків та іншого озброєння, заявивши, що ці зусилля лише продовжать війну.

Як передає агенція Associated Press, Зоран Міланович заявив у Загребі, що вважає «божевіллям» віру в те, що Росію можна перемогти у звичайній війні. «Я проти відправки туди (в Україну – ред.) смертоносної зброї, – сказав Міланович. – Це продовжує війну».

«Яка мета? Розпад Росії, зміна влади? Подейкують і про те, – щоб розірвати Росію на частини. Це божевілля», – додав він.

Міланович також сказав: «Зрозуміло, що Крим більше ніколи не буде частиною України».

Мілановича неодноразово називали проросійським, хоча він це заперечував. До прикладу, в останні місяці президент Хорватії виступив проти прийому Фінляндії та Швеції до НАТО, а також проти навчання українських військ у Хорватії в рамках зусиль ЄС.

Хоча посада президента у Хорватії має переважно церемоніальний характер, Міланович формально є верховним головнокомандувачем збройних сил. Його останні антизахідні висловлювання розлютили уряд країни, який підтримав Україну в її боротьбі проти агресії Росії.