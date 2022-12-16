Парламент Хорватії відхилив пропозицію приєднатися до військової місії ЄС на підтримку України

Хорватські депутати 16 грудня відхилили пропозицію про приєднання Хорватії до місії ЄС на підтримку українських військових.

Уряду потрібен був 101 голос – дві третини 151-місного парламенту – щоб прийняти пропозицію, яка була відхилена з невеликою кількістю голосів.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну Європейський Союз в жовтні погодився створити Місію військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) і призначив польського генерала для керівництва навчанням, більшість з яких проходитиме в Польщі.

Двадцять два з 27 членів Європейського Союзу підтвердили свою участь у місії.

Президент Хорватії Зоран Міланович, який є верховним головнокомандувачем хорватських збройних сил, виступив проти пропозиції, яка передбачала б навчання українських військових у Хорватії.

Міланович сказав, що Хорватія не повинна брати участь у війні, і ця пропозиція порушить конституцію, оскільки вона не прояснила підстави для оголошення України союзником, враховуючи, що вона не є членом Європейського Союзу чи НАТО.

Опозиційні депутати в Хорватії заявили, що не хочуть стати заручниками політичних розбіжностей між лідерами балканської країни, і заявили, що конституція не передбачає голосування парламенту з питань, які зазвичай затверджуються президентом за погодженням з урядом.

Прем'єр-міністр Андрей Пленкович відкинув критику про порушення правових процедур, коли уряд направив пропозицію до парламенту, сподіваючись отримати більшість у дві третини.

«Участь у цій військовій місії є лише послідовним, принциповим і раціональним рішенням Хорватії в її національних інтересах», – сказав Пленкович, назвавши це вибором між Україною та режимом президента Росії Володимира Путіна.

Пленкович зазначив, що прикро, що серед депутатів, які або голосували проти пропозиції, або взагалі не голосували, ще не відрізнили «ліс від дерев, біле від чорного, день від ночі, добро від зла».