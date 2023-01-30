Президент Хорватії розкритикував постачання танків Україні західними країнами

Президент Хорватії у понеділок розкритикував західні країни за постачання Україні танків та іншого озброєння, заявивши, що ці зусилля лише продовжать війну.

Як передає агенція Associated Press, Зоран Міланович заявив у Загребі, що вважає «божевіллям» віру в те, що Росію можна перемогти у звичайній війні.

«Я проти відправки туди (в Україну – ред.) смертоносної зброї», – сказав Міланович. «Це продовжує війну».

«Яка мета? Розпад Росії, зміна влади? Подейкують і про те, – щоб розірвати Росію на частини. Це божевілля», – додав він.

Міланович сказав, що «з 2014 до 2022 року ми спостерігаємо, як хтось провокує Росію з наміром розпочати цю війну».

«Яка мета цієї війни? Війна проти ядерної держави, яка воює в іншій країні? Чи є звичайний спосіб перемогти таку країну? Хто платить ціну? Європа. Америка платить найменше», – сказав він.

«Минув рік, а ми тільки зараз говоримо про танки. Жоден американський танк не піде в Україну за рік. Туди відправлять лише німецькі танки», – сказав Міланович.

Міланович, що переміг на президентських виборах у Хорватії 2019 року як кандидат від лівих лібералів, протистоїть консервативному уряду і демонструє останніми роками популістський націоналізм. Він критикує політику Заходу щодо Росії та Балкан.

Мілановича неодноразово називали людиною з проросійськими поглядами, хоча він це заперечував. До прикладу, в останні місяці президент Хорватії виступив проти прийому Фінляндії та Швеції до НАТО, а також проти навчання українських військ у Хорватії в рамках зусиль ЄС.

Хоча посада президента у Хорватії має переважно церемоніальний характер, Міланович формально є верховним головнокомандувачем збройних сил. Його останні антизахідні висловлювання розлютили уряд країни, який підтримав Україну в її боротьбі проти агресії Росії.