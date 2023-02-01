Війна вступила в нову фазу – голова європейської дипломатії

В оборонному відомстві ЄС визначили три фази війни в Україні і зараз вона заходить у глухий кут. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, сказав журналістам у Брюсселі голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Початкова атака (…) зазнала невдачі, навіть з повітряно-десантною операцією Росія була змушена відійти. Друга фаза – це успішний контрнаступ України, яка повернула два великих міста – важливу частину своєї території, від початку захопленої Росією. А третя фаза – безвихідь. Боротьба на лінії без відчутного руху на виснаження. Росія не може виграти війну й не може відкинути українські війська – вони чинять сильний опір. Тож потім вони (росіяни – ред.) вдаються до бомбардування України», – пояснив Боррель.

У контексті нинішнього перебігу війни, рішення країн ЄС, Великої Британії та США надати Україні танки Боррель назвав дуже важливим. За його словами, їхня кількість ще узгоджується.

«Це буде суттєве підсилення українського військового потенціалу, щоб прорвати фронт, сильно укріплений раніше на Донбасі. Потрібен наш військовий потенціал, якого на той час у них (українців – ред.) не було», – резюмував Боррель.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни. Генштаб ЗСУ – що армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.