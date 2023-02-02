Путін використовує вибухи в Росії та Криму, щоб посилити підтримку війни всередині РФ – ISW

Президент Росії Володимир Путін, можливо, створює умови для подальшого наступу через кордони України за допомогою внутрішніх інформаційних операцій. Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни ISW.

Дослідники вказують на те, що 1 лютого Путін провів нараду щодо відновлення житлової інфраструктури в окупованому Криму, а також Бєлгородській, Брянській та Курській областях після «обстрілів неонацистськими формуваннями». У цих регіонах раніше відбувалися вибухи, за які Україна не брала на себе відповідальності.

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Путін зазначив, що його адміністрація ставить за пріоритет припинення обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є «справою військового відомства».

До широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року жодних обстрілів та інших пов’язаних з безпекою інцидентів у прикордонних районах Бєлгородської, Брянської та Курської областей не було.

«Зосередженість Путіна на можливій небезпеці обстрілу українцями прикордонних регіонів, ймовірно, має подвійну мету. Вона сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як загрозу існуванню російських громадян, щоб отримати внутрішню підтримку тривалої війни… Путін також може створювати умови для ескалації рейдів через кордон (України – ред.), щоб відтягнути й розсіяти українські сили з критичних напрямків просування, прив’язавши їх до північно-східних прикордонних районів», – додають аналітики.

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При цьому ISW й надалі вважає російське вторгнення з Білорусі «надзвичайно малоймовірним», а його загрозу дедалі менш успішною для сковування українських сил:

«Інформаційна операція з прив’язки українських військ до північного українсько-білоруського кордону, здається, дає збій, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають цю непередбачену ситуацію малоймовірною», – додає Інститут.

Автори звіту зазначають, що загроза наступу з Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північну та північно-східну Україну, ймовірно, є спробою змусити Збройні сили України розгорнути підрозділи в цих районах і відтак розосередити українські війська напередодні «ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці».

1 лютого у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни.