Росія: у Волгограді до приїзду Путіна встановили погруддя Сталіна

У російському місті Волгограді напередодні 80-ї річниці перемоги СРСР у Сталінградській битві відкрили памʼятники радянському диктатору Йосипу Сталіну та маршалам Георгію Жукову й Олександру Василевському. Вони є бюстами, встановленими на постаментах заввишки з людський зріст біля музею-панорами «Сталінградська битва», повідомляє Кавказ.Реалії.

Голова Волгоградської обласної думи Олександр Блошкін у своєму виступі назвав Сталіна, Жукова та Василевського «архітекторами Сталінградської перемоги». «Сьогодні у недружніх країнах ламають наші памʼятники, ламають памʼятники всі, які повʼязані з імʼям радянського солдата. У нашій країні взято інший курс – на збереження памʼяті про Велику Вітчизняну війну (так у Росії називають період Другої світової війни, під час якого СРСР протистояв Німеччині – ред.)», – сказав Блошкін.

Про намір влади Волгограда встановити бюсти радянському вождеві та воєначальникам часів Другої світової війни стало відомо наприкінці січня. При цьому памʼятник Сталіну став другим у місті – в грудні 2019 року місцеві комуністи встановили скульптуру на території обласного комітету КПРФ.

2 лютого Волгоград планує відвідати президент Росії Володимир Путін. Перед його приїздом місцева влада вжила заходи безпеки, які жителі міста назвали безпрецедентними.

У 2013 році депутати Волгограда ухвалили рішення про встановлення на вʼїздах та виїздах з міста табличок «Сталінград» у памʼятні дати, але цього разу таблички змінили за два дні до урочистостей, уже 30 січня.

Сучасну назву Волгоград отримав у 1961 році, після викриття частини злочинів сталінського періоду правління. До цього впродовж 36 років він називався Сталінградом. Історична назва міста - Царицин, на імʼя річки Цариці. На честь Сталіна місто перейменували, бо під час громадянської війни в Росії він керував обороною населеного пункту. Під час Другої світової війни Сталін був Верховним головнокомандувачем. Сталінградська битва була однією з кровопролитних тієї війни, перемога в ній позначала перелом у протистоянні з Німеччиною на користь Червоної армії.