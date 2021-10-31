Помер легендарний запорізький ветеран Другої світової Іван Залужний

Вранці 31 жовтня пішов з життя відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви Іван Залужний. Про це у фейсбуці повідомив ексголова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. Інформацію про смерть ветерана Радіо Свобода також підтвердили знайомі родини Залужних.



Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив влітку 2014 року єдиного онука , який пішов захищати Україну.

Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у бою 50 побратимів.

7 травня 2015 року Радіо Свобода опублікувало відеорозмову із Іваном Залужним.

Читайте тут інтерв'ю із Іваном Залужним: Треба бути єдиним кулаком, і ми отримаємо цю перемогу – ветеран Сталінградської битви

Історія родини Залужних набула широкого розголосу в ЗМІ.

Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії.

Ось як про це розповідав сам Іван Залужний (відео від 18 червня 2015 року):

Ветеран активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де служив його онук.



Разом з стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

Читайте тут інтерв'ю із Іваном Залужним від Треба бути єдиним кулаком, і ми отримаємо цю перемогу – ветеран Сталінградської битви



У червні 2018 року Івана Залужного було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Як зазначалось під час церемонії, цю нагороду вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.



У травні 2021 року Івану Залужному виповнилось 103 роки.



Дата і місце прощання з ветераном поки невідомі.