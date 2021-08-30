Лавров: нападки на Сталіна – частина атаки на минуле Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прирівняв нападки на радянського диктатора Йосипа Сталіна з атаками на історичне минуле Росії.

«Нападки на Сталіна як на головного лиходія, скидання до однієї купи всього, що він зробив у довоєнний час, під час і після війни (Другої світової – ред.) – це ж теж частина тієї самої атаки на наше минуле, на підсумки Другої світової війни», – сказав, за повідомленнями російських агентств, Лавров на зустрічі з ветеранами тієї війни в місті Волгограді (яке в ті часи мало назву Сталінград).

Сталін у часи Другої світової війни був фактичним одноосібним керівником СРСР і верховним головнокомандувачем збройних сил. Також за час його перебування на чолі СРСР за його наказами чи схваленням здійснювалися масові репресії, які забрали життя мільйонів людей, зокрема, влаштований Голодомор українського народу. Після його смерті був офіційно розвінчаний культ його особи, а після розпаду СРСР дії Сталіна зазнали гучної критики. Проте останнім часом у нині авторитарній Росії починають повертати лінію на схвальне ставлення до радянського диктатора.

Зокрема, Лавров не вперше позитивно відгукується про діяльність Сталіна – наприклад, він називав «прозірливою» його пропозицію розмістити штабквартиру ООН у російському Сочі. При цьому речниця МЗС Росії Марія Захарова раніше писала, коментуючи сталінські репресії, що «керівники, які знищували свій народ, горять у пеклі вдвічі яскравіше від тих, які знищували чужий» – але пізніше пояснила, що цей коментар не означає, що вона вважає, що «Сталін гірший за Гітлера».

Представники російського МЗС та інші офіційні особи Росії, включаючи її президента Володимира Путіна, останніми роками неодноразово виступають із заявами про неприпустимість порівнювати режим, що існував в СРСР за Сталіна, з гітлерівською Німеччиною. Вони називають це «переглядом підсумків Другої світової війни». Особливу критику Москви викликала резолюція Європарламенту до 70-річчя так званого пакту Молотова – Ріббентроппа, в якій ішлося про те, що СРСР, поряд із нацистською Німеччиною, несе відповідальність за розв’язання Другої світової війни.

1 липня 2021 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону публічного ототожнення ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Поправки про це внесли до федерального закону «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років». Законопроєкт був підготований за дорученням Путіна, яке він дав у січні 2021 року.

І до того Путін неодноразово заявляв про неприпустимість «спотворення історичної пам’яті про роки Великої Вітчизняної війни» і ролі СРСР в ній. Заяви, що ролі нацистського лідера Адольфа Гітлера і керівника Радянського Союзу Йосипа Сталіна в розв’язуванні Другої світової війни однакові, Путін назвав «рябої кобили сном» (рос. «чушь собачья»).