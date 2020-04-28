(Друкуємо мовою оригіналу)

Главарь «ДНР» Денис Пушилин постановил называть Донецк советским названием Сталино три раза в году – 9 мая, 22 июня и 8 сентября: «при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории ДНР и города Донецка, связанных с Великой отечественной войной».

За неделю до этого «ЛНР» аналогично постановила называть Луганск Ворошиловградом.

Какое отношение имеет «ДНР» к немецко-советской войне? Зачем группировкам вдруг понадобились «Сталино» и «Ворошиловград»? И приживутся ли новые «временные» названия?

Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии говорили историк, дончанин Станислав Федорчук, журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Радио Свобода, луганчанин Андрей Дихтяренко, медиаэксперт Алексей Ковжун.

– Группировка «ЛНР» уже 16 апреля «вернула» название Ворошиловград на три дня в году – ожидала от «ДНР» своеобразной ответки?

Андрей Дихтяренко: В принципе, это, конечно же, напрашивалось. Даже вопрос возникал, почему группировки, которые обычно показывают такую синхронность в различных пропагандистских акциях, которые явно инспирированы Россией, здесь немножечко пошли в розсинхрон.

Уже буквально через неделю Пушилин всё-таки принял этот «приказ», и теперь мы имеем не только «Ворошиловград», который постал из небытия, но ещё и «Сталино».

– Зачем это, с твоей точки зрения?

Андрей Дихтяренко: Я понимаю, как человек медийный, что это не совсем фактический шаг, который как-то отразится на жизни обычных людей. В основном это переименование будет существовать только на полосах каких-то местных газет и в новостных лентах – сделано это, в общем-то для этого.

Местные жители практически никак это не заметят, разве что те, которые могли бы прийти на парад, который естественно не состоится из-за коронавируса: те бы услышали, что в этот день мы называемся «Ворошиловград». А так люди будут сидеть дома.

Это всё рассчитано на медийную реакцию: показать, в первую очередь, что идеологически группировки находятся в том же поле, что и Россия



Это всё рассчитано на медийную реакцию: показать, в первую очередь, что идеологически группировки находятся в том же поле, что и Россия.

Напомню, что это не ноу-хау Донбасса, что одним из первых городов, который «вернул» себе старое название на определённое время, был город Волгоград, который тоже в День Победы, в день Сталинградской битвы и 22 июня решили называть Сталинградом. То есть это такой ход, рассчитан на высокое начальство, которое красиво поставит галочку, и на ленту новостей. Подозреваю даже, что наше обсуждение этой темы во многом играет марку.

Все эти акции будут сделаны исключительно для галочки: одних и тех же активистов сгонят на какой-нибудь пятачок, покажут по телевидению – и на этом всё закончится.

– «Сталинград» «переименовывали» 9-го мая в прошлом году, но это действительно символ немецко-советской войны того времени: тогда переломился ход событий после Сталинградской битвы. А какое отношение имеет к ходу немецко-советской войны Донецк и Луганск?

Фигура Ворошилова сейчас подаётся в Луганске как чуть ли не одного из предтечь «ЛНР», как бы это парадоксально не звучало

Андрей Дихтяренко: На самом деле, нет необходимости, чтоб было чёткое историческое соответствие реальным событиям того, что происходит сейчас в пропаганде. Я общался как раз по этому поводу с моим хорошим товарищем, историком Валерием Снегирёвым из Луганска. Он заметил одну вещь, потом промониторив луганские СМИ, что вообще фигура Ворошилова сейчас подаётся в Луганске как чуть ли не одного из предтечь «ЛНР», как бы это парадоксально не звучало.

Говорится, что для всего луганского народа имя Климента Ворошилова является родным. То есть, в общем-то, здесь в Луганске (я не знаю, как в Донецке, потому что, мне кажется, к Сталину отношения всё-таки у людей противоречивые, и с самим городом он никак не связан) название Ворошиловград больше ассоциируется с принятием имени Ворошилова.

Ворошилов – это часть такой местной легенды. А вот в Донецке выглядит абсолютно полной пародией на «Сталинград». Есть «Сталинград», который назвали в честь Сталинградской битвы – здесь есть какое-то оправдание. Сталино мало было известно в ходе войны.

Может быть, конечно, я не прав, но по крайней мере в массовом сознании город Донецк – город «Сталино» – не сильно с войной ассоциируется.

Это, конечно, будет вызывать дикий внутренний когнитивный диссонанс у людей, которые там живут

Но решили так. Это, конечно, будет вызывать дикий внутренний когнитивный диссонанс у людей, которые там живут, особенно тех, кто негативно относится к сталинизму и ко многим преступлениям против человечества, которые тогда осуществлялись сталинским режимом. Луганску, мне кажется, в этой ситуации даже немножко больше повезло, потому что Ворошилов так или иначе, наверное, является частью какой-то луганской идентичности.

– До войны циркулировало каким-то образом имя Климента Ворошилова? Был ли он какой-то иконой, определённым героем для луганчан, обсуждались ли его заслуги в Луганске?

Андрей Дихтяренко: Как луганский журналист могу подтвердить: обсуждались активно. Всё-таки памятник Ворошилову – один из самых красивых в Луганске. Это большая конная статуя, которая стоит напротив Луганского городского совета и его символ на фоне заходящего солнца является одной из визитных карточек города.

Есть очень много тем, кстати, связанных с Ворошиловым, которые не любят упоминать в России и в «ЛНР»



Все знают о том, что Ворошилов был рождён в Луганске, есть много локальных мифов, связанных с них. Есть очень много тем, кстати, связанных с Ворошиловым, которые не любят упоминать в России и в «ЛНР». Например, часто говорят, что Хрущёв отдал Крым Украине, но мало кто знает, что на тот момент фактически первым лицом в Советском Союзе был как раз Клим Ворошилов, именно его подпись стоит на Указе о передачи Крымской АССР в Украину.

Очень много историй, которые знают именно местные жители, в принципе говорят, что человек был не настолько шаблонный, каким его с одной стороны пытаются рисовать сталинисты, а с другой стороны не настолько однозначный, каким его пытаются изображать – тоже немножко искажённо – антисталинисты. Для местных людей, как уроженец Луганской области, как человек, который, грубо говоря, сделал себя в Луганске, сделал очень сильную карьеру во время гражданской войны, Ворошилов является одним из success story – примером луганской истории успеха.

– Твои эмоции, когда услышал, что Луганск будут называть «Ворошиловградом» в эти дни?

Андрей Дихтяренко: Никак страшно я себя не почувствовал, потому что родился в городе Ворошиловград, у меня этот город записан в свидетельстве о рождении, в 80-х он как раз так и назывался. Действительно, для большого количества людей, которые успели застать советское время даже в детстве, это не так травматично.

Ну и, конечно, было очень смешно, потому что мы знаем огромное количество проблем, которые стоят перед людьми, которые живут на оккупированной территории: начиная пандемией коронавируса, заканчивая реструктуризацией шахт, которая сейчас официально там началась и очень сильно ударит по экономике.

Все, в принципе, стоят: и Украина, и Россия, и весь мир на грани серьёзного экономического потрясения, но на неподконтрольных территориях это ударит в разы больше. И на этом фоне отыгргывать эти переименования не в серьёз, на несколько дней, потом возвращение назад – мне это больше всего напомнило старую сказку Александра Волкова про семь подземных королей.

Там несколько раз в году постоянно менялась правящая династия, цвета, в которых люди были вынуждены ходить и т.д. Делалось это просто из каких-то соображений этих королей, люди естественно не могли понять, зачем это. Здесь, по-моему, та же самая история. Какая-то абсолютно фиктивная, ненатуральная, неестественная смена названий на фоне реальной жизни, о которой стараются на неподконтрольной территории не говорить, потому что реальность как раз там очень болезненна.

– Зачем, с вашей точки зрения, это происходит в Луганске и в Донецке? Уже достаточно давно, в отличии от Луганска, Донецк не назывался «Сталино» – в 1961 году его переименовали в Донецк.

Наблюдаем коктейль в картонных декорациях ненастоящего постановочного сталинизма



Алексей Ковжун: На самом деле, это очень смешно, поскольку мы наблюдаем такой коктейль из сталинского кровавого коктейля, только в картонных декорациях ненастоящего постановочного сталинизма, которым просто вся эта кровавая каша прикрывается, и хипстерского подхода. Это же классическая штука, когда делают то, что называется pop-up магазин или pop-up галерею: когда на несколько дней, или даже на один, в каком-то кафе открывается модный бутик или в одёжном магазине – картинная галерея. Это такое веяние 21 века уже.

Это, на самом деле, очень смешно. И интересно, как это будет воплощаться в зрелом пространстве, то есть люди должны в интернете писать «Я живу в городе Сталино» и красноармеец с ружьем будет следить, чтоб они это сделали?

– Как будут избегать этого юмористического эффекта? На полном серьёзе будут называть Донецк «город Сталино»? Но это ж будет действительно юмористично звучать.

Алексей Ковжун: Юмор заметен снаружи, с одной стороны, а с другой – юмор – это способ для людей, у которых есть голова, как-то справляться с невыносимой действительностью. Потому что эти упыри, которые там правят бал, эти московские марионетки, действуют со звериной серьёзностью и всё, что они делают, – очень картонно.

Такой золочённый картон – то есть это пафосно, натужно, они от этой натуги портят воздух вокруг, и никто не улыбается, потому что улыбаться страшно, а хихикают люди, которые просто вынуждены находиться в этом аду и кошмаре.

Я ожидаю большого урожая мемов на эту тему



Я думаю, что нас ожидает большой прилив мемов с той территории, поскольку в Советском Союзе антисоветский анекдот это был способ справляться с невыносимой действительностью и способ выживать в этом когнитивном диссонансе. А на сегодняшний день место анекдотов заняли мемы и я ожидаю большого урожая мемов на эту тему.

Но любопытно, будут ли они менять вывески, например, на въезде в город. То есть, если прикинуть организационные затраты, это как раз займёт ударными темпами эти самые три дня – на смену вывесок, адресов и чего-то ещё, а потом надо менять всё это обратно.

Слушатель: Александр, я с Луганской области, жил до войны в Луганске, председатель областной правозащитной организации. Я противник этого, город Луганск два раза был Ворошиловградом, Луганск – очень красиво звучит. И я противник того, чтоб Донецк переименовывали в «Сталино».

Слушатель: Александр, Луганская область. Есть такое старое понятие советское как идеологическая диверсия. Если взять пенсионеров, которые живут сейчас на подконтрольной территории, у них в голове крепко засело, что, мол, Путин хочет возродить Союз Советский. Все эти «Ворошиловграды» и «Сталино» – из этой оперы. То есть они как бы пиарятся на советском прошлом. Все это, конечно, попахивает бандитизмом таким прямым, ну а в глазах народа оно выглядит так.

– Луганск дважды был переименован в Ворошиловград: с 1935 по 1958, потом вернули Луганск, потом снова – с 1970 по 1990-й. Зачем вернул Леонид Брежнев название Ворошиловград этому городу?

Андрей Дихтяренко: Почему первый раз переименовали в Ворошиловград –понятно: в сталинское время присваивали названия Сталина и всех его приспешников разным городам, откуда они родом. Мы знаем город Жданов, Орджоникидзе, Сталино, Сталинград – и так далее.

В 1958 году Ворошилов попал в немилость, и Хрущёв, насколько я помню, издал такой указ, что в честь живых революционеров нельзя называть города. Поэтому до 1970-го года, как раз когда Воршилов умер, я могу ошибаться, но мне кажется, так это было – опять вернули название. То есть он попал в опалу как живой политик, поскольку считался таким сталинистом, политиком сталинских времён, но к нему как к революционеру у Коммунистической партии не было, естественно, никаких претензий, потому что он был частью, так сказать, официального пантеона гражданской войны. Вспоминали о том, как он гнал поезда. В этом смысле Ворошилов как раз умудрился как-то просочиться между двумя разными векторами той самой светской пропаганды и один раз в хрущёвское время попасть в немилость.

Местные комсомольцы устраивают свой своеобразный флешмоб: дарят вместо валентинок «сталинтинки», на которых изображены Сталин и Ворошилов



Мы знаем, что на три дня переименовывают и Донецк, и Луганск. В один из них, 14 февраля – это День святого Валентина в большинстве стран, такой неформальный праздник – жители города Луганск будут участвовать в историческом моделировании. Опять превращаться в «Ворошиловград» и мы знаем, что местные комсомольцы устраивают свой своеобразный флешмоб: дарят вместо валентинок «сталинтинки», на которых изображены Сталин и Ворошилов – такой новый ритуал, действительно постмодернистский.

– 9 марта 1924 года Юзовский горсовет постановил переименовать город Юзовку в город Сталино, Юзовский округ – в Сталиснкий. Данное решение, согласно протоколу, было связанно с увековечиванием памяти товарища Ленина, а само решение передано во Всеукраинский центральный исполнительный комитет. Действительно не в честь-то Сталина был назван город Юзовка на то время?

Станислав Федорчук: Если мы обратим внимание на исторические источники, мы знаем, что на самом деле это была очень закамуфлирована, но попытка поцеловать ниже спины именно первого секретаря Коммунистической партии Иосифа Сталина. То, что это камуфлировалось, что будто бы каким-то образом связано с Лениным, со сталью – это, вне сомнений, хорошая пропагандистская версия, которая не имеет ничего общего с исторической реальностью.

Имело место желание местной партийной элиты продемонстрировать очередной раз свою преданность Сталину, то, что они проверяют часы по Москве и в конце концов так и возникла Сталинская округа, город Сталино. И, как мы помним, длительное время именно так называлось город и округ, и только на короткое время немецкой оккупации городу возвращали старое название – Юзовка.

– В «указе» есть намёк, что «ДНР» каким-то образом фигурировала в немецко-советской войне. Играл ли какую-то роль действительно город Сталино на то время?

Сталино не может похвастаться ни одной героической историей обороны



Станислав Федорчук: Если мы обратим внимание на события 1941-го года, то все попытки советского командования быстро мобилизовать шахтеров для обороны Донецкая (собственно, тогдашнего Сталино) оказались неуспешными.

Как и везде, за исключением, наверное, Киева, который держал довольно долго осаду, советские войска массово сдавались в плен, бросали оружие. И в этом отношении Сталино не может похвастаться ни одной героической историей обороны. Практически вся линия обороны, которая существовала у Донецка, была разрушена очень быстро, огромное количество людей попало в плен, большое количество просто банально сбежало с фронта, поэтому говорить, что это какой-то город-герой, который в какой-то способ противостоял немецкой агрессии – это не просто преувеличенно, это неправда.

Бои за Донецк были достаточно быстрыми, несмотря на то, что достаточно кровавыми. Бои происходили достаточно интенсивные, но Донецк был освобожден буквально за несколько дней. Фронт двигался очень быстро. Немецкие войска отступали, потому что им надо было занять новые стратегические позиции и Донецк отнюдь не входил в линию укреплений, не был той твердыней, которая для немецкого командования составляла какую-то большую ценность, которую надо было удерживать и большой ценой защищать Донецк.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).