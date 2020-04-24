Бойовики «ДНР» вирішили тричі на рік називати окупований Донецьк «Сталіно»

Підконтрольне Росії збройне угруповання «ДНР» заявляє про намір вживати щодо окупованого Донецька попередню назву «Сталіно». Відповідне «розпорядження» ватажок угруповання Денис Пушилін підписав 23 квітня.

Згідно з цією заявою, назву планують вживати в день перемоги у Другій світовій війні 9 травня, день нападу Німеччини на Радянський Союз 22 червня і 8 вересня, який називають днем визволення міста від нацистів.

Донецьк (оригінальна назва – Юзівка) носив назву Сталіно з 1924 по 1941 рік, потім – з 1943 по 1961-й.

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17 квітня стало відомо про аналогічне рішення бойовиків угруповання «ЛНР» – тричі на рік перейменовувати Луганськ на Ворошиловград.

З 2014 року Луганськ перебуває під окупацією російських гібридних сил.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.