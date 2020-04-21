Суд заарештував бойовика «ДНР», він може вийти під заставу – прокуратура

Суд за клопотанням прокуратури Донецької області обрав запобіжний захід чоловіку, підозрюваному в участі у збройному угрупованні «ДНР» і бойових діях проти Збройних сил України. Про це 21 квітня повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За даними прокуратури, суд заарештував підозрюваного на 60 діб з можливістю звільнення під заставу на суму 210 200 гривень. Чоловіка звинуваючуть за статтею про участь у терористичній організації – в разі визнання винним така кваліфікація передбачає від восьми до 15 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна.

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«Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж жовтня 2014 року – червня 2015 року мешканець міста Донецька, перебуваючи на посаді стрільця у складі одного із батальйонів армійського корпусу так званого Міністерства оборони терористичної організації «ДНР», що контролюється Збройними силами Російської Федерації, виконував бойові задачі на території населених пунктів, зокрема в районі Вуглегірська, Дебальцевого та Пісків», – повідомляє прокуратура.

Чоловіка затримали в Одесі співробітники Служби безпеки України. Досудове розслідування щодо нього триває.

У червні 2019 року К онституційний суд України визнав такою , що не відповідає Основному закону норму Кримінально-процесуального кодексу про обрання запобіжного заходу підозрюваним у державній зраді чи терористичних діях лише у вигляді тримання під вартою. Відтак суди можуть визначати обсяги застави для підозрюваних в участі у терористичних організаціях.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.