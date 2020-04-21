Бойовики здійснили два обстріли поблизу «Бахмутки», втрат у ЗСУ немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 21 квітня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, з початку поточної доби російські гібридні сили двічі обстріляли позиції українських військових поблизу траси «Бахмутка», в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 21 квітня.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі околиць Донецька та Ясинуватої ввечері 21 квітня.

У незаконних збройних угрупованнях наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей