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17 квітня 2020, Київ 16:30
Новини | Суспільство

Бойовики «ЛНР» заявили про намір тричі на рік називати Луганськ Ворошиловградом

Луганськ двічі перейменовували на Ворошиловград протягом радянської доби

Підконтрольне Росії угруповання «ЛНР» заявило про намір тричі на рік називати окупований Луганськ «Ворошиловград» – відповідне розпорядження «голови» угруповання Леоніда Пасічника з’явилося на підконтрольних бойовикам ресурсах 17 квітня.

Як йдеться в «указі» Пасічника, попередня назва Луганська Ворошиловград вживатиметься в дати, пов’язані з вшануванням річниць, пов’язаних із «Великою Вітчизняною Війною» (так в радянській і російській історії називають період Другої світової війни після нападу Німеччини на СРСР).

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Відтак назву «Ворошиловград» разом із назвою «Луганськ» бойовики планують використовувати 9 травня, 22 червня і 14 лютого, коли відзначається річниця звільнення Луганська від нацистів.

Луганськ двічі перейменовували на Ворошиловград на честь уродженця Лисичанська Луганської області, радянського діяча Климента Ворошилова. Місто носило таку назву з 1935 по 1958 рік, потім – з 1970-го по 1990-й, коли йому повернули історичну назву.

З 2014 року Луганьк окупований російськими гібридними військами.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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