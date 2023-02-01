Євросоюз навчить 30 тисяч українських військових – DW

Європейський союз має намір навчити 30 тисяч українських військових використанню західної бойової техніки, повідомляє Deutsche Welle зі штаб-квартири Єврокомісії в Брюсселі. Також Євросоюз виділить Україні 25 мільйонів євро на розмінування. Офіційні заяви, як очікується, буде зроблено 3 лютого у Києві на саміті Україна – ЄС.

Перед початком саміту, 2 лютого, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з членами українського уряду. Вони обговорюватимуть можливості прискореного вступу України до Євросоюзу та можливість створення європейського трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за агресію.

Торік у листопаді європейські країни створили місію з навчання українських військовослужбовців (EUMAM). Тоді йшлося, що підготовку пройдуть 15 тисяч службовців ЗСУ. Однак тепер це число вирішено збільшити вдвічі. Зокрема, військових навчатимуть роботі з європейською бронетехнікою, включно з танками «Леопард-2», які країни ЄС найближчим часом постачатимуть Україні.

Наприкінці січня Євросоюз виділив на підготовку українських військових черговий транш на суму 45 мільйонів євро.

Бійці ЗСУ вже проходять навчання у багатьох країнах світу. У Великій Британії вони опановують управління танками «Челленджер-2», в Німеччині – бронемашинами «Мардер», у США – танками «Абрамс» та зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувається в Чехії, Польщі та державах Балтії.

За словами військових експертів групи Conflict Intelligence Team, навчання екіпажів танків може тривати від трьох місяців і більше. Крім того, для їхнього використання необхідно підготувати технічний персонал, який займатиметься обслуговуванням та ремонтом машин, та відповідну інфраструктуру.