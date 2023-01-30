Затримки Заходу в наданні зброї вплинули на спроможність України до швидкого контрнаступу – ISW

Україна могла б швидше користуватися помилками російської армії, якби західні партнери раніше надали необхідне озброєння – про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни (ISW), оприлюдненому увечері 29 січня.

«Затримки з наданням Україні західних систем дальнього вогню, передових систем протиповітряної оборони та танків обмежили здатність України скористатися можливостями для більших контрнаступальних операцій, створеними недоліками та невдачами російських військових операцій», – вважають дослідники.

На їхню думку, аргументи про ймовірні «патові» умови та складність або й неможливість повернення окупованих українських території, які лунали на Заході, «недостатньо пояснюють, як затримки Заходу з наданням необхідного військового обладнання загострили ці проблеми».

ISW зазначає, що повільне надання західної допомоги є не єдиним обмежуючим фактором для українського контрнаступу, але не береться оцінювати рішення українського військового командування.

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«Індикатори того, що російські наступальні операції сягнуть кульмінації та що західна зброя знадобиться у великих масштабах, чітко з’явилися наприкінці травня та в червні. 28 травня ISW зауважив, що «Україна може мати шанс розпочати значні контрнаступи з хорошими перспективами успіху»… 24 червня західні офіційні особи почали публічно попереджати про те, що запаси радянської техніки закінчуються», – йдеться в звіті.

Інститут висновує, що західні країни мали б працювати над переведенням України повністю на західне озброєння ще на початку літа 2022 року, адже доставка зброї і навчання на ній вимагають часу.

«Неминуча затримка між обіцянкою надіслати такі системи та здатністю українців їх використовувати означає, що західні лідери повинні вводити їх, коли з’являються перші ознаки того, що вони знадобляться, а не тоді, коли ситуація стає загрозливою. Якби західні лідери почали висувати перед Україною умови використання західних танків у червні 2022 року, коли з’явилися перші чіткі ознаки необхідності західних танків, українські сили змогли б почати їх використовувати в листопаді-грудні», – додають аналітики.

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25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

Також уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. Як перший крок Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів. Низка європейських країн заявили про намір надати Україні ці танки.

За словами президента України Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є 12 країн.

У Білому домі заявили, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».