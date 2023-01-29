«Маємо пришвидшувати події» – Зеленський про постачання зброї

На засіданні ставки Верховного головнокомандувача 29 січня обговорювали, зокрема, характер дії російських військ, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 січня.

«Керівник розвідки доповів про те, як ситуація може змінитися найближчим часом. Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупантів. І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів», – сказав він.

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За словами президента, одним із ключових чинників у війні залишається швидкість постачання зброї:

«Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події. Пришвидшувати постачання й відкриття нових потрібних збройних опцій для України».

Зеленський нагадав про «вагомі оборонні результати» у взаєминах, зокрема, зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою і Бельгією протягом тижня, що минає.

«Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони», – додав він.

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25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

Також уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. Як перший крок Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів. Низка європейських країн заявили про намір надати Україні ці танки.

За словами президента України Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є 12 країн.

У Білому домі заявили, що надання Україні танків Abrams «займе багато місяців».