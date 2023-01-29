Наєв: Міністерство оборони виділить 20 млрд грн на придбання безпілотників

У 2023 році Міноборони збільшить закупівлі безпілотників для Збройних сил України, повідомив командувач Об’єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі «Укрінформу».

За його словами, враховуючи потреби і запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн.

На переконання командувача, застосування безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки в цілому.

«З повітря можна добре відстежувати бойовий порядок противника, виявити, як кажуть у війську, «жирні» цілі, по яких потрібно негайно нанести вогневе ураження, передаючи цю розвідувальну інформацію , відповідно, на засоби вогневого ураження», – наголосив Наєв.

Також він зазначив, це дуже великий крок уперед, оскільки безпілотний літальний апарат може виконувати завдання, не наражаючи на небезпеку екіпаж, який керує його діями у повітрі.

«У такий спосіб масове застосування безпілотних літальних апаратів дасть змогу більш швидко просуватися під час наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника та повністю зможе змусити його не проводити наступальні дії на тих чи інших напрямках, – підкреслив генерал-лейтенант. – Таким чином, ми бережемо людські життя наших воїнів та нищимо ворога на тих відстанях, які дозволяють нам це робити, – підсумував військовий.

25 січня після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «вийти на постачання літаків для України».

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних вагань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.