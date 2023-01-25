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ГУР: Україна отримала з Туреччини два БПЛА Bayraktar

Придбаний Литвою для України турецький безпілотник Bayraktar TB2, липень 2022 року

Турецька компанія Baykar безоплатно передала Україні два ударні безпілотники Bayraktar ТB2, повідомило 25 січня Головне управління розвідки Міноборони України.

«Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи», – йдеться у повідомленні.

Україна активно використовує турецькі безпілотники Bayraktar TB2 у війні із Росією. Дрон може виконувати ударні та розвідувальні функції.

Наприкінці травня 2022 року литовський телеканал Laisves TV запустив збір коштів на купівлю Bayraktar для України. Телеканалу вдалося зібрати 5,9 мільйона євро. Проте компанія Baykar домовилася з громадськими діячами, що зібрані гроші спрямують на гуманітарну допомогу Україні, а безпілотник, розфарбований у кольори українського та литовського прапорів, буде передано безоплатно.

У серпні компанія Baykar зареєструвалася в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва заводу, який вироблятиме безпілотники Bayraktar.

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