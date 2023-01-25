На сході ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 – Повітряні сили

Зенітники Повітряних сил ЗСУ 25 січня збили російські штурмовик і безпілотник, звітує командування.

«25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 25 січня російські війська втратили в Україні, починаючи з 24 лютого минулого року, 290 літаків і 1 902 безпілотники.