РФ від початку вторгнення втратила в Україні понад 123 тисячі вояків – ЗСУ

Росія втратила у війні проти України близько 123 080 своїх військових, повідомив вранці 25 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу загинули 910 російських військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:

танки ‒ 3161 (9 за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6307 (+23)

артилерійські системи – 2154 (+6)

РСЗВ – 450 (+2)

засоби ППО ‒ 220

літаки – 290 (+1)

гелікоптери – 281

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5)

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 4967 (+23)

спеціальна техніка ‒ 194

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що серед збитих є два російські літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотник «Орлан-10» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.