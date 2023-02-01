Санкції ЄС проти Росії починають давати ефект – глава європейської дипломатії

Робота Євросоюзу над десятим пакетом санкцій, який планують схвалити до річниці вторгнення, триває, а запроваджені раніше починають давати ефект. Про це журналістам у Брюсселі 1 лютого заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як приклад дипломат навів падіння цін на російську нафту. «Давайте поговоримо про найпоширенішу марку Urals – за неї платять менш як 40 доларів за барель. За Brent – близько 80. Тобто половину ціни ринкової. Це означає великі втрати для Російської Федерації. Очікується, що їхні доходи впадуть приблизно з 800 мільйонів до 500 мільйонів євро після наших останніх заходів, вжитих цього місяця (5 лютого стартує ембарго ЄС на імпорт нафтопродуктів з РФ – ред.)», – оцінив Боррель можливі російські збитки.

Спершу, продовжив Боррель, Росія намагалась компенсувати менші ціни на сировину більшою кількістю (покупців – ред.). Втім, зараз ця тактика, додав глава європейської дипломатії, не спрацьовує.

«Наразі єдині, хто купує російську нафту зі знижкою в 40 доларів – це Індія, Китай, деякі південно-східні країни. Ви продаєте менше нафти й удвічі дешевше. Зрозуміло, що доходи падають. А хто буде купувати в Росії газ, який не купуємо ми? Хто? Китай? А де труба для транспортування газу до Китаю? Нині вони (росіяни – ред.) газ спалюють. Супутники свідчать: були пожежі, поки газ, який росіяни не можуть зупинити, витікає з родовищ і його ніхто не купує. Тож безсумнівно, з точки зору доходів, російська економіка зазнає великого удару», – підсумував віцепрезидент Єврокомісії.

Водночас Боррель зауважив, що інфляція не була такою масштабною, як очікувалося, і в цьому плані російська економіка продемонструвала внутрішню стійкість. Разом із тим, основи економічної структури РФ, зазначив головний дипломат ЄС, сильно вражені.

«Вони не зможуть розробляти нове газове родовище, по-перше. По-друге, щоб продовжувати шукати більше газу в Арктиці, їм (росіянам – ред.) потрібна дуже складна технологія, якої в них нема. Ми надавали цю технологію. Метою санкцій є припинення фінансової можливості продовжувати роботу військової машини. Я знаю, що це потребує часу, але зараз він настає», – заявив Боррель.

Минулого місяця Європейський союз продовжив дію економічних санкцій щодо Росії до 31 липня 2023 року. Обмеження, зокрема, спрямовані на сфери торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Вперше санкції були запроваджені 2014 року у відповідь на початок російської агресії проти України. Євросоюз розширив їх після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.