У ЄС немає прогресу щодо санкцій проти Білорусі та обмеження цін на російські нафтопродукти – журналіст

Щодо санкцій проти Білорусі та обмеження цін на російські нафтопродукти в Євросоюзі немає прогресу, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк у твіттері.



«Сьогодні серед представників ЄС немає прогресу щодо санкцій проти Білорусі, обмеження цін на російські нафтопродукти та перегляду обмеження цін на нафту. Нові зустрічі заплановані на п'ятницю та неділю», – написав він у твіттері.

Раніше Рікард Йозвяк повідомляв, що Євросоюз планує запровадити десятий пакет санкцій проти Москви приблизно у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого. За його даними, санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше.

Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

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У рамках санкцій, введених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, з 5 лютого 2023 року у світі почнуть діяти дві стелі цін на російські нафтопродукти. Одна – для тих нафтопродуктів, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти (дизельне паливо, бензин), інша – для продуктів, які зазвичай торгуються зі знижкою (мазут).