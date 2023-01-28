G7 підтримує стелю цін у 100 доларів на російські нафтопродукти – Bloomberg

Країни «Групи семи» запропонували Євросоюзу встановити стелю цін на російські нафтопродукти до 110 доларів за барель, проте погодяться і на 100 доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційного представника «Групи семи».



У рамках санкцій, введених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, з 5 лютого 2023 року у світі почнуть діяти дві стелі цін на російські нафтопродукти. Одна – для тих нафтопродуктів, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти (дизельне паливо, бензин), інша – для продуктів, які зазвичай торгуються зі знижкою (мазут).



Першу Єврокомісія планує встановити ціну 100 доларів за барель, другий – 45 доларів. «Групи семи», до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, віддали б перевагу стелі вище – у 110 доларів, побоюючись стрибків цін і збоїв поставок до Європи, проте «може змиритися і зі ста доларами». Обговорення продовжується.



Bloomberg з посиланням на профільні агенції вказує, що в останні місяці ціни на бензин і дизельне паливо з Росії трималися вище за 100 доларів за барель, а ф'ючерси на дизельне паливо без урахування російських поставок зараз коштують близько 125 доларів за барель.



Стеля цін означає, що країни «Групи семи» та Євросоюз надаватимуть страхові та фінансові послуги, пов'язані з російськими нафтопродуктами, лише в тому випадку, якщо їх закупили за граничною ціною або нижче.



У грудні 2022 року почала діяти стеля цін на російську нафту, що експортується морем, у 60 доларів за барель. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін заборонив продаж російської нафти та нафтопродуктів країнам, які погодилися зі стелею цін.



Країни встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін.