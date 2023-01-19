Кулеба закликає переглянути стелю цін на нафту, аби скоротити доходи Росії

Настав час переглянути обмеження цін на російську нафту – таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19 січня.

Він вказав на те, що ринкові ціни на російську сиру нафту марки Urals зараз нижчі за чинний рівень обмежень.

«Україна впевнена, що настав час переглянути обмеження ціни на нафту, оскільки поточна ринкова ціна на Urals нижча за 50 доларів США за барель. Це рішення має забезпечити різке скорочення доходів Росії для фінансування війни, масових звірств і дестабілізації в Європі та інших країнах», – вважає голова МЗС.

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За словами представника міністерства фінансів США, нафтові доходи Росії значно скоротилися після того, як західні країни запровадили обмеження ціни на російську нафту.

5 грудня набрали чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн Європейського союзу, а також стеля цін у 60 доларів за барель на нафту з Росії, що перевозиться морем. Санкції були запроваджені у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Цінова стеля означає, що 32 держави (27 країн ЄС, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія) надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.