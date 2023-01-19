Bloomberg: у Сінгапурі змішують російську нафту для реекспорту

Російську нафту змішують із сировиною з інших джерел у Сінгапурі, а потім паливо реекспортують по всьому світу, пише агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

У Сінгапурі швидко зростає попит на резервуари для зберігання нафти. За словами джерел видання, це обумовлено тим, що експортери змішують у сінгапурських сховищах дешеві нафтопродукти з Росії з дорожчими сортами палива з інших джерел. Це дозволяє приховати походження нафти та збільшити прибуток.

За даними судноплавної компанії Vortexa Ltd, у грудні 2022 року сінгапурські термінали прийняли вдвічі більше обсягів російської нафти та мазуту, ніж роком раніше. «Змішані» нафтопродукти, ймовірно, буде реекспортовано на ринки Північно-Східної Азії, заявив співрозмовник Bloomberg.

Сінгапурська влада офіційно не забороняла імпорт російської нафти, але місцевим фінансовим установам не можна співпрацювати з російськими компаніями.

5 грудня набрали чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн Європейського союзу, а також стеля цін у 60 доларів за барель на нафту з Росії, що перевозиться морем. Санкції були запроваджені у відповідь на російське вторгнення в Україну.