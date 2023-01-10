Російська нафта торгувалася на рівні менш як 38 доларів за барель – Bloomberg

Російська нафта марки Urals торгувалася 6 січня за ціною, меншою за 38 доларів за барель. Це набагато нижче від стелі ціни на російську нафту, запроваджену ЄС та країнами «Групи семи» з метою скоротити російські можливості фінансування війни з Україною. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані незалежної цінової агенції Argus.

За даними Argus, нафта Urals продавалася за 37,80 долара за барель у порту Приморськ. При цьому того ж дня світовий стандарт Brent коштував понад 78 доларів за барель.

Як зазначає Bloomberg, західні санкції призвели до зростання залежності Росії від Китаю та Індії. Ці дві країни, а також Туреччина, є на сьогодні єдиними великими покупцями російської нафти. У ситуації, що склалася, Москва змушена продавати свою нафту за зниженими цінами, щоб конкурувати з поставками з Близького Сходу, пише агентство.

Bloomberg також повідомляє, що обсяги нафти, що йде до Китаю, Індії та Туреччини, впали до найнижчих показників за 10 тижнів. Скорочення постачань до Туреччини стало «особливо драматичним», зазначає агентство. Так, згідно з даними відстеження суден, обсяг імпорту з Росії, який зріс майже до 400 тисяч барелів на день у вересні, впав до 21 тисячі барелів на день за останні чотири тижні. Це нижче, ніж було до початку воєнних дій в Україні, зазначає Bloomberg.

5 грудня набрало чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн Європейського союзу, а також стеля цін у 60 доларів за барель на нафту з Росії, що перевозиться морем. Він був узгоджений Євросоюзом, країнами «Групи семи» та Австралією.

У перший тиждень дії цінової стелі та заборони на постачання російської нафти морем експорт з Росії скоротився на 54%.

Президент Росії Володимир Путін у відповідь заборонив постачання російської нафти та нафтопродуктів країнам, які використовують стелю цін.