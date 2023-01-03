Французький виробник контейнерів для зрідженого природного газу йде з Росії

Французька інжинірингова компанія GTT (Gaztransport & Technigaz) оголосила про припинення роботи в Росії. У її повідомленні йдеться, що рішення ухвалене після ретельного аналізу восьмого та девʼятого пакетів санкцій Євросоюзу, запроваджених через війну Росії проти України.

З 8 січня GTT зупинить контракт із російською судноплавною компанією «Звезда» щодо будівництва 15 газовозів криголамного класу. Участь французької компанії обмежиться завершенням проєктів двох суден. GTT також повідомила, що більше не включатиме в свій план замовлень проєкти в Росії.

Водночас GTT нагадала, що на азійських суднобудівних заводах виконуються замовлення, які стосуються шести криголамних танкерів та двох плавучих сховищ зрідженого природного газу та призначені спеціально для російських арктичних проєктів. «Наразі ці проєкти реалізовуються у звичайному режимі», – зазначили у французькій компанії.

Компанія GTT є світовим лідером із виробництва кріогенних мембранних контейнерних систем, які використовують для перевезення та зберігання зрідженого природного газу. Ці контейнери необхідні для безпечного зберігання палива у великих обсягах при температурі до мінус 163 градусів за Цельсієм.

У березні Financial Times повідомляла, що газові проєкти Росії в Арктиці можуть опинитися під загрозою через рішення закордонних виробників контейнерів для перевезення газу припинити співпрацю з російськими компаніями. За даними видання, найбільше на проєкти в Арктиці має вплинути відхід GTT.

Зараз до арктичних проєктів Росії входить «Ямал СПГ», на частку якого у 2020 році припало 5% світового експорту зрідженого природного газу, «Арктик СПГ-2» вартістю близько 23 мільярдів доларів, а також «Сахалін-2».

Попит на зріджений газ зріс після того, як улітку російський «Газпром» знизив постачання до Європи трубопровідного газу «Північним потоком-1», а потім повністю припинив їх. У вересні обидві гілки «Північного потоку» в Балтійському морі вийшли з ладу – імовірно, внаслідок диверсії. Представник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що за девʼять місяців 2022 року Євросоюз наростив імпорт російського зрідженого природного газу на 50% до 15 мільярдів кубометрів.

У відповідь на російську агресію проти України Євросоюз ухвалив уже девʼять пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ.