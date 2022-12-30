Путін дозволив приймати оплату за газ від «недружніх» країн в іноземній валюті

Президент РФ Володимир Путін дозволив приймати оплату за постачання російського газу від «недружніх» країн в іноземній валюті, йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті правової інформації.

Згідно з документом, російські постачальники природного газу можуть проводити розрахунки з покупцями газу з «недружніх» країн у валюті при стягненні заборгованості за постачання газу з таких покупців або якщо самі погашають борг.

Розрахунки за газ, уточнюється в указі, можуть бути здійснені в іноземній валюті, яка зазначена у контракті. Уповноважений банк, виходячи з заяви постачальника з Росії, має відкрити спеціальний рахунок. Заборгованість за постачання газу вважатиметься погашеною після зарахування коштів іноземного покупця на такий рахунок.

При цьому, як наголошується в документі, «погашення заборгованості іноземного покупця за контрактом на постачання природного газу не є підставою для відновлення російським постачальником постачання природного газу за недотримання іноземним покупцем порядку, встановленого цим указом».

31 березня Путін підписав указ про торгівлю газом із «недружніми» державами лише за рублі. Для купівлі російського газу західні країни мали відкрити рублеві рахунки в «Газпромбанку». Указ Путіна стосувався лише постачань трубопроводами з боку «Газпрому».

Раніше президент РФ дав розпорядження Центробанку та уряду розробити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями газу».

Розпорядження Путіна означало, що покупці російського газу в Європі (до «недружніх» потрапили всі країни ЄС) мали для оплати поставок купити на російському ринку рублі і вже рублями сплатити поставки. Президент пояснив нововведення тим, що «колективний Захід перекреслив довіру до своїх валют», ввівши санкції щодо Росії за війну проти України.