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У Європі ціни на газ впали до найнижчого від 24 лютого рівня

Експерти попереджають, що різке похолодання може призвести до того, що ціни на газ знову зростуть.

Оптові ціни на природний газ у Європі впали 2 січня до найнижчого рівня з моменту вторгнення Росії в Україну.

Тепла зима дозволила країнам використовувати менше газу із запасів, які були створені в очікуванні скорочення поставок з Росії, яка була головним постачальником до війни.

Європейські країни заповнили свої газові сховища та розпочали кампанії, щоб заохотити споживачів економити енергію взимку.

Експерти попереджають, що різке похолодання може призвести до того, що ціни на газ знову зростуть.

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Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. У відповідь на це Євросоюз ухвалив уже дев’ять пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не передбачає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до багатьох країн ЄС, а деякі самі відмовилися від російського газу. Також США та країни Європи регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими компаніями.

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