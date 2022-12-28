«Історичний крок» у припиненні залежності від російського газу. У Фінляндію прибув плавучий LNG-термінал

Перший у Фінляндії плавучий термінал скрапленого природного газу (LNG) пришвартувався 28 грудня в південному порту Інкоо, звідки він постачатиме газ у скандинавську країну, відрізану від імпорту російського газу на початку цього року через війну Росії в Україні.

Масивне судно Exemplar, що належить американській компанії Excelerate Energy, має запрацювати з початку 2023 року.

Державна компанія Gasgrid Finland назвала цей крок «історичним». Компанія наголосила, що Фінляндія «назавжди припинить свою залежність від російського газу і значно покращить безпеку постачання суспільства».

Фінська компанія опублікувала фотографію в твітері і повідомила, що Exemplar «безпечно став на якір» у порту, розташованому приблизно за 60 кілометрів на захід від столиці Гельсінкі.

Судно буде перетворювати скраплений природний газ у газоподібний стан, потім він буде подаватися у фінську мережу для розподілу, пише агентство AP.

Російський енергетичний гігант «Газпром» у травні припинив експорт газу до сусідньої Фінляндії, посилаючись на відмову Гельсінкі платити за паливо в рублях, як того вимагав від європейських країн президент Росії Володимир Путін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.