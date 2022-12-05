Румунія розпочала експорт газу до Молдови

Румунія розпочала транспортувати газ до Молдови, яка на тлі війни Росії проти України бореться з енергетичною кризою, повідомляє 5 грудня агенція France-Presse.

Газ став надходити в суботу, 3 грудня через трубопровід, що з’єднує Ясси на сході Румунії з молдовським прикордонним містом Унгени, повідомило державне інформаційне агентство Agerpres з посиланням на румунського газового дистриб’ютора Transgaz.

У 2014 році Румунія та Молдова представили трубопровід, який дозволяє імпортувати газ із Бухареста та зменшити залежність від поставок із Росії, але досі він не використовувався.

Молдова підключила його лише в 2019 році, щоб постачати столицю, Кишинів. Компресорні станції введені в експлуатацію у 2021 році.

43-кілометровий трубопровід, який частково фінансується за рахунок допомоги ЄС, має потужність приблизно 1,5 мільярда кубічних метрів на рік, що покриває річні потреби Молдови.

Президент Молдови Мая Санду попередила, що її країні цієї зими загрожує «драматична енергетична криза» через війну в Україні.

Російський енергетичний гігант «Газпром» скоротив постачання газу до Молдови, яка також більше не може покладатися на Україну в питанні імпорту електроенергії після неодноразових авіаударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Раніше Україна забезпечувала 30% відсотків потреб Молдови в електроенергії, ще 70% надходили з теплоелектростанції в Придністровʼї, сепаратистському регіоні на сході країни. Але підтримувані Росією сепаратисти також скоротили поставки.

Віцепремʼєр-міністр Молдови Андрей Спіну оголосив на вихідних, що Кишинів передасть Придністровʼю 5,7 мільйона кубометрів російського газу. В обмін на це регіон має забезпечити постачання електроенергії.