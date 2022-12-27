Путін заборонив постачання нафти за встановленими Заходом цінами

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким з 1 лютого 2023 року забороняється постачати іноземним компаніям та громадянам нафту, якщо на неї в контрактах передбачено фіксовану максимальну ціну. При цьому обмеження діятимуть до 1 липня наступного року.



Зазначається, що указ Путіна стосується не лише нафти, а й нафтопродуктів, однак дату, з якою торгівлю ними за встановленою стелі цін буде заборонено, має окремо визначити уряд.



5 грудня набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн Європейського союзу, а також стеля цін у 60 доларів за барель на нафту з Росії, що перевозиться морем. Він був узгоджений Євросоюзом, країнами «Групи семи» та Австралією. Мета цього рішення – знизити доходи Росії, які допомагають її владі продовжувати війну проти України, але при цьому зберегти російські постачання на світовий ринок.