Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким з 1 лютого 2023 року забороняється постачати іноземним компаніям та громадянам нафту, якщо на неї в контрактах передбачено фіксовану максимальну ціну. При цьому обмеження діятимуть до 1 липня наступного року.
Зазначається, що указ Путіна стосується не лише нафти, а й нафтопродуктів, однак дату, з якою торгівлю ними за встановленою стелі цін буде заборонено, має окремо визначити уряд.
5 грудня набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн Європейського союзу, а також стеля цін у 60 доларів за барель на нафту з Росії, що перевозиться морем. Він був узгоджений Євросоюзом, країнами «Групи семи» та Австралією. Мета цього рішення – знизити доходи Росії, які допомагають її владі продовжувати війну проти України, але при цьому зберегти російські постачання на світовий ринок.
Путін заборонив постачання нафти за встановленими Заходом цінами
Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким з 1 лютого 2023 року забороняється постачати іноземним компаніям та громадянам нафту, якщо на неї в контрактах передбачено фіксовану максимальну ціну. При цьому обмеження діятимуть до 1 липня наступного року.
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