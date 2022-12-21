Bloomberg: у перший тиждень дії цінової стелі експорт нафти з Росії впав на 54%

У перший тиждень дії цінової стелі й заборони на морські постачання російської нафти експорт із Росії знизився на 54%, підрахувало агентство Bloomberg на основі даних про пересування танкерів.

За даними агентства, загальні обсяги постачання нафти з Росії впали на 1,86 мільйона барелів на добу, до 1,6 мільйона.

Однією з причин такого падіння, як зазначено, є технічні роботи у ключовому порту Приморськ на Балтійському морі, де відвантаження скоротили до трьох танкерів на тиждень, тоді як нормальний тижневий показник становить вісім танкерів.

У нафтоналивному порту Козьмино (затока Находка, Далекий Схід) за тиждень завантажили лише два танкери. У середньому тут завантажують вісім танкерів на тиждень. Принаймні два великі власники танкерів відкликали свої судна з маршруту, оскільки нафта продається за цінами вищими за цінову стелю. Перевезення вантажу може позбавити судна міжнародного страхування. Bloomberg вказує, що потік із Козьмина відновиться принаймні частково, оскільки три судна вже завантажені, а ще два пришвартовані. Однак, з огляду на менший парк суден, обсяги можуть залишатися нестійкими.

Видання пише, що до цих даних слід ставитися обережно, оскільки тижневі потоки залежать від термінів планування вантажоперевезень, погоди та навіть від якості сигналів, які передають самі судна.

5 грудня набула чинності заборона на морські постачання російської нафти до країн ЄС і стеля цін у 60 доларів за барель на нафту з Росії, що перевозиться морем. Її узгодили Євросоюз, країни G7 й Австралія. Росія заявила, що не дотримуватиметься цієї межі, навіть якщо їй доведеться скоротити виробництво. Введення стелі цін на російську нафту, як писало агентство Reuters, змусило Москву шукати альтернативні ринки збуту, переважно в Азії, приблизно на мільйон барелів на день. За даними агентства, у грудні Росія продавала Індії нафту марки Urals значно нижче за граничну ціну в 60 доларів.